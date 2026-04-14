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Calciomercato Milan: Estupinan, cartello vendesi: il Diavolo cerca un nuovo quinto?
Calciomercato Milan, Estupinan ai saluti: Allegri lo ha bocciato, in estate si cercheranno acquirenti. Ultime
Il futuro di Pervis Estupiñán al Milan sembra ormai segnato da una partenza imminente. Secondo quanto riferito da Pietro Balzano Prota ai microfoni di Milan Vibes, l’esterno ecuadoriano ha virtualmente un “cartello vendesi” sulle spalle dopo una stagione che non ha convinto l’ambiente rossonero.
Nonostante l’investimento da 19 milioni di euro, il rendimento al di sotto delle aspettative ha spinto la dirigenza a valutare le offerte in arrivo, in particolare dalla Premier League, dove il giocatore conserva ancora diversi estimatori pronti a riportarlo in Inghilterra nella sessione estiva 2026.
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Con la probabile uscita dell’ex Brighton, il Milan ha già iniziato a muoversi per rinforzare la batteria dei quinti a disposizione di Massimiliano Allegri. La strategia tracciata da Moncada e Furlani, in linea con le richieste del tecnico per il suo 3-5-2, segue un profilo ben preciso:
- Duttilità Totale: Si cerca un profilo capace di agire con efficacia su entrambe le fasce, garantendo ricambi di qualità sia a destra che a sinistra.
- Nazionalità Italiana: La sensazione, confermata da Balzano Prota, è che il club voglia puntare su un calciatore italiano, sia per una questione di liste UEFA che per una maggiore rapidità di inserimento tattico nel campionato di Serie A.
Questo identikit sembra portare verso nomi come quelli di Fabiano Parisi o la suggestione a parametro zero di Leonardo Spinazzola, profili che permetterebbero al Milan di ritrovare quell’ordine e quella spinta sulle corsie esterne chiesti a gran voce da Allegri per la stagione 2026/2027.