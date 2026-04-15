Mercato Milan, Allegri ritrova un suo pupillo? Spunta la suggestione per un campione della Serie A: ecco tutti i dettagli

Mercato Milan, il Corriere della Sera lancia la clamorosa indiscrezione: Allegri ritrova un suo vecchio pupillo? I dettagli

Il calciomercato estivo si preannuncia infuocato per le big del nostro campionato, impegnate a gestire quelle che il Corriere della Sera definisce «Le spine delle grandi». L’analisi evidenzia una situazione di forte incertezza per molti campioni, sottolineando in particolare: «I turbamenti di Bastoni, le intemperanze di Lukaku, la crisi di Leao, i dubbi di Vlahovic: ecco le alternative». Ogni club rischia di perdere il proprio pezzo pregiato, in un intreccio di mercato che potrebbe stravolgere gli equilibri della Serie A.

In casa Inter, il tecnico Cristian Chivu deve monitorare con attenzione il futuro di Alessandro Bastoni. Il quotidiano riporta infatti un’indiscrezione pesante: «Per il difensore nerazzurro servono 70 milioni, Spalletti vuole Lewandowski. A Dybala piace il Milan». Mentre per il centrale nerazzurro si attende l’offerta giusta, la situazione della Joya appare la più intricata: il suo contratto con la Roma è in scadenza e, nonostante le ricche proposte giunte dal Sudamerica, non si hanno ancora notizie di un rinnovo ufficiale.

Mercato Milan, il sogno milanese di Dybala e le grandi manovre estive

L’argentino vorrebbe restare in Italia e, secondo le ultime voci, «sognerebbe anche di vestire la maglia rossonera a San Siro». Paulo Dybala sarebbe disposto a tutto pur di approdare alla corte di Massimiliano Allegri, accettando persino un decurtamento di stipendio e un «contratto basato sul rendimento», tenendo conto delle sue fragilità fisiche. Con i futuri di Vlahovic alla Juventus e Leao al Milan ancora tutti da scrivere, i club dovranno muoversi con estrema cautela per non farsi trovare impreparati di fronte ai desideri di addio dei loro campioni più rappresentativi.