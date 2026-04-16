Calciomercato
Mercato Milan, intrigo Zaniolo: dal riscatto dell’Udinese al desiderio di Allegri. Cosa succede
Mercato Milan, l’Udinese è pronta a riscattare Zaniolo dal Galatasaray ma i rossoneri, su spinta di Allegri, monitorano la situazione
Il futuro di Nicolò Zaniolo sta per subire una svolta decisiva in vista della sessione estiva 2026. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Udinese è intenzionata a esercitare il diritto di riscatto dal Galatasaray, forte delle ottime prestazioni fornite dal talento azzurro, culminate nel recente successo a San Siro.
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Il club della famiglia Pozzo dispone di due opzioni contrattuali: versare 5 milioni di euro garantendo ai turchi il 50% sulla futura rivendita, oppure sborsare 10 milioni per acquisire l’intero controllo del cartellino.
Mercato Milan, Zaniolo nel mirino: il piano
L’operazione dell’Udinese, tuttavia, potrebbe essere il preludio a una cessione immediata. Il Milan sta monitorando con estrema attenzione la situazione, poiché Zaniolo rappresenta un obiettivo concreto per la rivoluzione offensiva di Massimiliano Allegri.
La duttilità del classe ’99, capace di agire sia come quinto a tutta fascia che come seconda punta nel 3-5-2, lo rende il profilo ideale per sostituire i partenti Pulisic o Leao nella stagione 2026/2027. Se i friulani dovessero riscattare il giocatore per 10 milioni, la base d’asta per il Diavolo si preannuncia già superiore ai 25-30 milioni di euro.