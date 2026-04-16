Calciomercato
Lewandowski il sogno proibito del Milan: Zahavi atteso in Italia. Il polacco sarà rossonero se… Clamoroso scenario
Lewandowski è il sogno proibito del Milan per la prossima stagione: l’agente Zahavi è atteso in Italia. Lo scenario
Il mercato Milan potrebbe accendersi con una suggestione di proporzioni mondiali: Robert Lewandowski. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’agente del fuoriclasse polacco, Pini Zahavi, è atteso a breve in Italia per sondare il terreno con i top club della Serie A.
Lewandowski, giunto a un bivio della sua straordinaria carriera, vuole valutare attentamente ogni proposta prima di decidere il proprio futuro in vista della stagione 2026/2027. Il Barcellona avrebbe proposto un rinnovo annuale con un ingaggio sensibilmente ridotto, scenario che ha spinto l’entourage del giocatore a guardarsi intorno.
Lewandowski e la sfida rossonera: il peso della famiglia
L’approdo a Milanello del bomber polacco resta un’operazione estremamente complessa per via della concorrenza globale. Mentre dalla Saudi Pro League e dalla MLS arrivano offerte economicamente fuori portata per i parametri rossoneri, il Milan punta su fattori extracalclistici.
- La variabile stipendio: Come sottolineato da Romano, l’unica reale chance per il club di via Aldo Rossi sarebbe legata a una scelta di vita del giocatore e della sua famiglia, disposti a rinunciare ai petrodollari per il fascino di San Siro e della città di Milano.
- Il dopo-Giménez: Con Santiago Giménez tra i bocciati di Massimiliano Allegri, il Milan ha bisogno di un leader offensivo di caratura internazionale per affrontare la Champions League.
Sebbene al momento non ci sia una trattativa avanzata, la presenza di Zahavi in Italia rappresenta il primo segnale di un’estate che potrebbe regalare colpi di scena clamorosi per l’attacco rossonero.