Dybala al Milan a parametro zero? Tutti i retroscena dietro la suggestione a tinte rossonere

Dybala, cosa c’è di vero dietro la suggestione di un possibile arrivo a parametro zero dell’attaccante rossonero. La situazione

Il futuro di Paulo Dybala si tinge di rossonero in vista della prossima sessione estiva. La “Joya” non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dalla Roma in merito al rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026.

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Nonostante l’argentino abbia espresso la volontà di restare nella Capitale, dichiarandosi persino disposto a una decurtazione dell’ingaggio, l’assenza di segnali da parte della proprietà giallorossa sta aprendo scenari di mercato clamorosi. Sebbene siano giunte ricche proposte dal Sudamerica, l’ambizione del fuoriclasse resta quella di competere ai massimi livelli nel calcio europeo.

Dybala e il patto con il Milan: un contratto a rendimento

L’indiscrezione parla di un forte desiderio del calciatore: vestire la maglia del Milan e calcare il prato di San Siro. Per facilitare l’operazione, Dybala sarebbe pronto ad accettare una formula contrattuale innovativa, basata su un contratto a rendimento, legando parte dei compensi alle presenze e agli obiettivi raggiunti.

Per i rossoneri, impegnati nella pianificazione della stagione 2026/2027, l’innesto della classe cristallina di Paulo rappresenterebbe il colpo di qualità ideale per innalzare il tasso tecnico dell’attacco, offrendo a Massimiliano Allegri (o al suo successore) un leader tecnico capace di risolvere le partite più bloccate.