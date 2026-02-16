Settore Giovanile Milan, weekend da tripla: 3 risultati diversi per Under 15, 16 e 17: cade Parolo e scivola secondo

Settore Giovanile Milan, Cresta nuovamente primo ma in attesa, Parolo perde e viene sorpassato: i risultati del weekend e la classifica aggiornata. Le ultime

Un weekend ricco di sorprese e attese quello del Settore Giovanile Milan che porta 3 risultati diversi fra Under 15, 16 e 17. Unica vincente la squadra di Cresta (i classe 2011, U15) che riscatta il pareggio amaro della settimana precedente. Ecco di seguito i risultati nello specifico e la situazione in classifica aggiornata. Vittoria sofferta ma fondamentale per l’Under 15 che batte 3-2 in casa il Venezia e si porta momentaneamente al primo posto, stacco all’Atalanta che però ha una gara da recuperare.

Sconfitta invece per l’Under 16 di Parolo che perde in casa contro il Venezia per 2-1: tale risultato consente ai cugini nerazzurri di agganciarsi ed effettuare il sorpasso nel girone. Entrambe sono a quota 41, l’Inter però ora comanda. Solo un pareggio per l’under 17 di Baldo che non va oltre l’1-1 in trasferta contro il Como: i ragazzi classe 2009 restano quarti a 29 punti, il distacco dall’Inter è di 9.