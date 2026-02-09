Connect with us

News

Settore Giovanile Milan, Parolo l’unico vincente del weekend rossonero: pari per l’U15 e sconfitta per l’U17. Il recap

Avatar di Fabio Zaccaria

Published

31 minuti ago

on

By

seconda maglia milan 2024/25

Settore Giovanile Milan, i risultati e la classifica aggiornata delle Under rossonere: Parolo vola, ancora un passo falso per i classe 2009 di Baldo, solo un pari per Cresta. Le ultime

Qualche cambiamento in classifica dopo l’ultima giornata di campionato nel Settore Giovanile Milan, i risultati del weekend rossonero hanno confermato l’equilibrio nei rispettivi gironi e che ogni squadra può dare filo da torcere. Ecco di seguito i risultati nello specifico e la situazione in classifica di Under 15, 16 e 17. Il pari esterno a Monza (1-1) per i classe 2011 guidati da mister Cresta costa uno scivolone al secondo posto nel girone, ora l’Atalanta guida in vetta a più uno proprio sui rossoneri secondi. Niente allarmi, uno stop che non complica la classifica: il Milan resta in vantaggio di 7 lunghezze dal terzo posto.

Vittoria importante e senza subire gol per Parolo, allenatore del Settore Giovanile Milan in Under 16, sempre sul campo del Monza i rossoneri classe 2010 hanno avuto la meglio per 2-0. Un risultato che permette di mantenere salda la prima posizione in classifica, l’Inter rincorre a meno 3. Passo falso interno invece per l’Under 17 di Simone Baldo, dopo il pareggio a Cagliari, i ragazzi classe 2009 si fanno sorprendere fra le mura di casa dal Mantova. Il risultato finale è di 1-0 in favore degli ospiti, penultimi nel girone con appena 13 punti. I rossoneri ora sono quarti (con 28 punti), Inter e Verona ormai troppo lontane a quota 38 e 41.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Saelemaekers Saelemaekers
Ultimissime Milan3 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: aggiornamenti su Saelemaekers, che incontro per Modric

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

pastore pastore
Esclusive2 giorni ago

Pastore spiega: «Fullkrug giocatore importante, al Milan si dovrebbe ascoltare di più lui. Calendario? Non credo sia un problema. E sul derby penso che…» – VIDEO

Giuseppe Pastore è intervenuto in esclusiva su Calcionews24 per commentare la stagione del Milan e la lotta scudetto. Le sue...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×