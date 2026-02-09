Settore Giovanile Milan, Parolo l’unico vincente del weekend rossonero: pari per l’U15 e sconfitta per l’U17. Il recap

Settore Giovanile Milan, i risultati e la classifica aggiornata delle Under rossonere: Parolo vola, ancora un passo falso per i classe 2009 di Baldo, solo un pari per Cresta. Le ultime

Qualche cambiamento in classifica dopo l’ultima giornata di campionato nel Settore Giovanile Milan, i risultati del weekend rossonero hanno confermato l’equilibrio nei rispettivi gironi e che ogni squadra può dare filo da torcere. Ecco di seguito i risultati nello specifico e la situazione in classifica di Under 15, 16 e 17. Il pari esterno a Monza (1-1) per i classe 2011 guidati da mister Cresta costa uno scivolone al secondo posto nel girone, ora l’Atalanta guida in vetta a più uno proprio sui rossoneri secondi. Niente allarmi, uno stop che non complica la classifica: il Milan resta in vantaggio di 7 lunghezze dal terzo posto.

Vittoria importante e senza subire gol per Parolo, allenatore del Settore Giovanile Milan in Under 16, sempre sul campo del Monza i rossoneri classe 2010 hanno avuto la meglio per 2-0. Un risultato che permette di mantenere salda la prima posizione in classifica, l’Inter rincorre a meno 3. Passo falso interno invece per l’Under 17 di Simone Baldo, dopo il pareggio a Cagliari, i ragazzi classe 2009 si fanno sorprendere fra le mura di casa dal Mantova. Il risultato finale è di 1-0 in favore degli ospiti, penultimi nel girone con appena 13 punti. I rossoneri ora sono quarti (con 28 punti), Inter e Verona ormai troppo lontane a quota 38 e 41.