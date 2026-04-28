Alfonso Montero avvisa: «Playoff? Fino a quando la matematica non ci condanna noi ci crediamo» – ESCLUSIVA VIDEO

Alfonso Montero ha analizzato la corsa playoff e parlato della propria esperienza nella Primavera della Juve: le dichiarazioni

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24,, Alfonso Monteiro ha fatto il punta sulla sua esperienza in Primavera e avvisando le rivali, tra cui il Milan, nella corsa ai playoff.

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Stagione 2023/24 divisa tra Under 17 e Primavera: quali ricordi hai di quell’annata e come è stato essere allenato da tuo papà?

«È stato uno degli anni in cui ho imparato di più nella mia vita calcistica. In Under 17 abbiamo fatto una bella annata, perdendo in semifinale con la Roma, con mister Rivalta. Lì è stato tutto positivo. Poi i mesi in cui sono salito in Primavera, avendo mio padre con mister, ho imparato tanto. Fisicamente – ero un 2007 che giocava contro i 2004, ma anche qualche 2003 – non ci arrivavo quindi dovevo pensare tutto prima e per quello sono stati gli anni in cui ho imparato di più».

Quanto credete nei playoff?

«Come impone questa maglia, finché matematicamente abbiamo la possibilità ci crediamo fino alla fine. Sappiamo che è dura, sappiamo che abbiamo perso punti che potevamo portare a casa ma ci crediamo».

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