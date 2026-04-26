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Castellanzese Milan Futuro, finisce 1-3: vittoria nel segno degli over per i rossoneri di Oddo!
Castellanzese Milan Futuro, finisce 1-3: vittoria nel segno degli over Magrassi e Branca per i rossoneri di Oddo! Preso il 4° posto
Un vittoria nel segno dei suoi over per il Milan Futuro che in casa della Castellanzese si impone 3-1, come era successo nella gara di andata, e festeggia i 3 punti nella 33a giornata del girone B di Serie D.
A decidere l’incontro per la squadra di Massimo Oddo sono stati Magrassi e Branca, con le reti dell’ex Sampdoria a sbloccare per due volte la parità, prima con una zampata sul primo palo al 15′, poi in girata al 60′.
Tra le due reti di Magrassi, la rete di Chessa su rigore al 36′ che aveva portato le due squadre in parità al termine dei primi 45 minuti; ma nella ripresa la squadra di Oddo risponde prima con la doppietta dell’attaccante, poi con la rete del centrocampista ex Sudtirol che al 93′ chiude i conti per il 3-1 finale che fa gioire i rossoneri.
Milan che dimentica così la sconfitta in casa contro la Veresina, trovando il secondo successo esterno nelle ultime due, e si porta a 53 punti in classifica, e quindi al 4° posto con la Leon che insegue in zona playoff, alle spalle del Chievo irrangiungibile ad ormai una sola gara da termine della regular season. Sono 2, invece, i punti di distacco sul 6° posto del Brusaporto.
Nel prossimo turno, il Milan ospiterà la Vogherese nell’ultima giornata di campionato per consolidare il traguardo playoff, prima di capire se il futuro sarà ancora in Serie D o magari tra i professionisti in Serie C.
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