Milan Primavera Cagliari 2-1: preziosissima vittoria per i rossoneri di Renna

Milan Primavera Cagliari 2-1: importante vittoria dei rossoneri di Renna che portano a casa i tre punti. Il resoconto del match

Il Milan Primavera prosegue la sua marcia positiva nel campionato Primavera 1, conquistando una vittoria di carattere nella 35ª giornata contro il Cagliari. I ragazzi di Giovanni Renna hanno dimostrato grande maturità, ribaltando un match che si era complicato dopo soli 6 minuti, quando i sardi erano passati in vantaggio con la rete di Raterink, abile a sfruttare una ripartenza veloce.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Milan Primavera Cagliari 2-1: il resoconto del match

La reazione del Diavolo è stata veemente e si è concretizzata grazie alle giocate dei suoi uomini chiave:

Il capolavoro di Domnitei : Poco prima dell’intervallo, l’attaccante rossonero ha ristabilito la parità con un “tiro fantascientifico” dal limite dell’area che non ha lasciato scampo a Kehayov.

: Poco prima dell’intervallo, l’attaccante rossonero ha ristabilito la parità con un “tiro fantascientifico” dal limite dell’area che non ha lasciato scampo a Kehayov. Il sorpasso di Scotti : Nella ripresa, la pressione costante del Milan ha portato al calcio di rigore decisivo, trasformato con estrema freddezza da Filippo Scotti , che ha sancito il sorpasso definitivo.

: Nella ripresa, la pressione costante del Milan ha portato al calcio di rigore decisivo, trasformato con estrema freddezza da , che ha sancito il sorpasso definitivo. Kehayov saracinesca: Se il punteggio non è stato più ampio, il merito va tutto al portiere dei sardi, autore di numerosi interventi prodigiosi su Domnitei e lo stesso Scotti che hanno tenuto in bilico la sfida fino al triplice fischio.

Con questo successo ottenuto al PUMA House of Football, il Milan di Renna blinda ulteriormente la zona Playoff, confermando l’ottimo stato di forma dei propri talenti nel momento cruciale della stagione.