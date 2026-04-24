Peruzzi non ha dubbi e avvisa il Milan: «Spalletti l’uomo giusto per la Juve, riuscirà a…» – VIDEO

Peruzzi, ex portiere della Juve tra le altre, è convinto che Luciano Spalletti sia l’uomo giusto in casa bianconera: le dichiarazioni

(inviato all’Edit di Torino) – Ci sono campioni che non difendono semplicemente una porta, ma custodiscono i sogni di un’intera generazione. Angelo Peruzzi è stato molto più di un estremo difensore per la Juventus: tra il 1991 e il 1999, ha incarnato lo spirito indomabile di una squadra leggendaria, sollevando al cielo ben 10 titoli e diventando l’eroe assoluto dell’ultimo magico trionfo europeo bianconero.

Quella indimenticabile notte di Roma, i suoi guantoni sui calci di rigore contro l’Ajax hanno scolpito per sempre il suo nome nell’eternità del club. Le sue dichiarazioni a Juventusnews24.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Luciano Spalletti riuscirà a riportare la Juventus a vincere secondo te? Dove pensi abbia fatto davvero la differenza dopo il suo arrivo a Torino?

«Mi auguro di sì…A prescindere da dove l’ha fatta, lui è un grande allenatore. Ovunque è andato ha avuto sempre un buon successo. Ha fatto bene anche in Russia. Può far tanto bene».