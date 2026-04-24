Dal Milan alla Juve, l’affare lo chiude Modric

La Juventus potrebbe accogliere a Torino un calciatore del Milan: a decidere le sorti della trattativa sarà Luka Modric

Domenica si sfideranno con in palio il secondo posto, Napoli permettendo, ma le strade di Milan e Juventus potrebbero incrociarsi ancora anche sul mercato.

Anzi, in realtà le due società lo stanno già facendo, visto che molti obiettivi sono in comune: un esempio può essere Robert Lewandowski, attaccante in scadenza di contratto con il Barcellona, che stuzzica sia i bianconeri che i rossoneri.

Ma tra Torino e Milano è sospeso anche Dusan Vlahovic: la Juve non riesce a sbloccare la trattativa per il rinnovo e, nonostante la volontà del calciatore di restare alla corte di Spalletti, l’idea Milan resta sempre in piedi.

A questi nomi potrebbe aggiungersene un altro: il tecnico delle vecchia signora, infatti, è alla ricerca di un centrocampista che possa dare ordine e qualità al gioco bianconero e il profilo individuato è Ardon Jashari, arrivato al Milan la scorsa estate ma poco utilizzato da Allegri che gli ha concesso appena dieci presenze in Serie A e solo la metà da titolare.

Certo, nella sua stagione e nell’ambientamento in Italia, pesa non poco la frattura del perone subita ad inizio anno, un infortunio che lo ha tenuto fuori causa per due mesi e dal quale poi ha fatto fatica a uscire.

La Juventus su Jashari: decide Modric

Rientrato dall’infortunio, infatti, Jashari ha dovuto fare tanta panchina prima di vedere il campo. Se si esclude l’esordio da subentrato con la Cremonese, lo svizzero è tornato in campo in coppa Italia con la Lazio e poi nella Supercoppa contro il Napoli.

Jashari piace alla Juventus (Instagram Aron Jashari) – Milannews24.com

La prima partita da titolare in Serie A l’ha fatta a gennaio, la prima delle cinque che lo hanno visto in campo dal primo minuto in campionato. In totale ha ottenuto poco più di seicento minuti, un impiego troppo basso per immaginarlo contento di restare a Milano.

Soprattutto se dovesse restare Modric, Jashari potrebbe chiedere di andare altrove per trovare più spazio e la Juventus ci starebbe pensando. Il 23enne è stato pagato, dopo una trattativa estenuante, 36 milioni di euro e bisognerebbe trovare il modo per evitare una minusvalenza in caso di cessione.

La strada più facile sarebbe quella del prestito e potrebbe essere gradita anche ai bianconeri. Un’idea sulla quale rifletterà in primo luogo il Milan che deve decidere se correre il rischio di veder esplodere Jashari nella fila di una diretta concorrente.