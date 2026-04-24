Milan Juventus, è duello anche fuori dal campo: sfida per Lewandowski e Goretzka. Ma Furlani frena tutto…

Milan Juventus, la sfida tra i due club si sposta anche sul mercato: Lewandowski e Goretzka i giocatori contesi. Ma Furlani…

Il campionato entra nella sua fase caldissima e per il Milan di Massimiliano Allegri ogni errore può costare caro. Domenica sera, alle 20.45, San Siro sarà teatro di uno scontro diretto fondamentale contro una Juventus in grande spolvero: una vittoria permetterebbe ai rossoneri di blindare il piazzamento in Champions League, allontanando lo spettro di un finale di stagione sofferto. Tuttavia, la tensione non riguarda solo il terreno di gioco. Le cronache di Tuttosport evidenziano come le due dirigenze siano già entrate in rotta di collisione per i colpi della prossima estate, con due nomi che svettano su tutti: Leon Goretzka e Robert Lewandowski.

Entrambi i fuoriclasse si libereranno a parametro zero dal prossimo 1° luglio, rappresentando occasioni uniche per aggiungere leadership ed esperienza internazionale. Su Goretzka, il Milan sembra aver mosso i passi più decisi: il ds Tare aveva già sondato il terreno a gennaio, ricevendo un’apertura che oggi pone i rossoneri in pole position. Allegri, dal canto suo, ha ribadito alla società la necessità di avere il centrocampista tedesco per alzare il livello qualitativo della mediana, nonostante la forte pressione esercitata anche da Spalletti sul fronte bianconero.

Milan Juventus, il caso Lewandowski e il veto in via Aldo Rossi

Se per il centrocampo il Diavolo sorride, sul fronte dell’attacco la situazione è più complessa. Per Robert Lewandowski, infatti, è la Juventus a trovarsi attualmente in vantaggio. L’entourage del bomber polacco è atteso in tribuna a San Siro domenica sera proprio per incontrare la dirigenza bianconera e gettare le basi di un accordo.

In casa Milan, la trattativa vive una fase di stallo dovuta a divergenze interne: mentre l’area tecnica spinge per il fuoriclasse, il CEO Giorgio Furlani avrebbe posto un veto sull’operazione. «Furlani non sarebbe convinto dell’operazione tanto quanto lo sono Tare e Allegri», un freno legato probabilmente ai costi dell’ingaggio e all’età del giocatore, che si scontrano con la visione di sostenibilità del club. La sfida di domenica, dunque, non assegnerà solo punti pesanti per l’Europa, ma potrebbe essere l’occasione perfetta per sorpassi e controsorpassi sul tavolo delle trattative.