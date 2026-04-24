Mercato Milan, Allegri ha trovato il vice-Modric per la prossima stagione: occhi puntati su Fagioli. I dettagli

Mercato Milan, Allegri vuole Fagioli come vice-Modric, ma per il centrocampo rossonero non è l’unico nome…

Mentre il campo reclama attenzione per il big match contro la Juventus, fondamentale in chiave Champions League, il calciomercato del Milan inizia a scaldarsi seriamente. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: consegnare a Massimiliano Allegri una mediana di qualità superiore. Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, il nome in cima alla lista dei desideri è Nicolò Fagioli, attualmente in forza alla Fiorentina. Il tecnico toscano, che lo ha lanciato in passato, lo considera il profilo ideale come «vice Modric», con la speranza che il fuoriclasse croato decida di restare a Milano anche nella prossima stagione, dopo l’impegno ai Mondiali 2026.

Non c’è però solo l’italiano nei radar rossoneri. Allegri sogna un reparto che unisca forza fisica e tecnica, e per questo motivo il direttore sportivo Tare sta seguendo con attenzione Ismael Koné del Sassuolo. Il centrocampista canadese, fresco di riscatto definitivo da parte dei neroverdi, viene valutato come un’alternativa di lusso ai titolari. Accanto a lui, cresce l’interesse per l’olandese Sven Mijnans dell’AZ Alkmaar, autore di una stagione straordinaria con 20 gol totali, che potrebbe sostituire il partente Reijnders (ceduto al City per 70 milioni) ed entrare stabilmente nelle rotazioni.

Mercato Milan, futuro incerto per Musah e Loftus-Cheek

La costruzione del nuovo centrocampo passerà inevitabilmente anche dalle cessioni. In via Aldo Rossi si valutano le posizioni di Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek, le cui prestazioni altalenanti potrebbero portare a un addio in estate per far posto a profili più funzionali al gioco di Allegri. «Piace molto anche Koné del Sassuolo come alternativa ai titolari», sottolinea la stampa specializzata, evidenziando come la strategia del Milan sia quella di raddoppiare ogni posizione con giocatori di pari livello. Resta viva anche la pista che porta a Leon Goretzka, che avrebbe già dato una parziale apertura al trasferimento riducendo le proprie pretese sull’ingaggio.