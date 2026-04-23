Calciomercato Milan, occhio a Vlahovic! Rinnovo in stallo con la Juve: Moretto fa il punto sul suo futuro

Calciomercato Milan, occhio a Vlahovic! Rinnovo in stallo con i bianconeri. Moretto fa il punto sul futuro dell’attaccante serbo: ecco cosa blocca le trattative

Osserva da lontano le turbolenze di casa Juventus il Milan per quanto riguarda la situazione legata al rinnovo di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo classe 2000, il cui futuro resta ancora incerto per via di un contratt in scadenza il 30 giugno e per il quale, al momento, non è stato raggiunto ancora alcun accordo per il rinnovo.

A fare il punto è stato Matteo Moretto, esperto di calciomercato, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, spiegando come la trattativa tra le parti sia ancora in corso ma senza sviluppi decisivi.

PAROLE – «Vi avevo raccontato di come le parti stavano trattando sul rinnovo, Vlahovic ha il contratto in scadenza che termina tra qualche settimana: il 30 giugno è ufficialmente libero per poter scegliere una nuova squadra. Ad oggi non c’è ancora un accordo tra le parti, ci sono ancora delle valutazioni interne alla Juventus sulla situazione di Vlahovic, da un punto di vista economico perché le parti non sono ancora così vicine. Si sono avvicinate sì, ma c’è ancora della distanza. In più la Juventus sta facendo le proprie valutazioni interne se eventualmente fare lo sforzo in più per avvicinarsi alle richieste di Vlahovic o no».

Il nodo principale resta quindi di natura economica, con la Juventus che sta valutando se compiere uno sforzo ulteriore per venire incontro alle richieste del giocatore oppure prendere in considerazione altre soluzioni.

Il futuro di Dusan Vlahovic resta dunque in bilico, con il Milan che resta inevitabilmente alla finestra approfittando del rischio concreto che l’attaccante possa liberarsi a parametro zero e scegliere una nuova destinazione nella prossima stagione.

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