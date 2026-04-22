Vlahovic Milan, Tare e Allegri pronti ad accelerare: c’è un fattore che può influenzare positivamente la trattativa

Vlahovic Milan, il serbo può diventare la grande occasione di mercato dei rossoneri in vista della prossima estate. Le ultime

Il calciomercato internazionale si prepara a un’estate rivoluzionaria, segnata non solo dal Mondiale ma da un’abbondanza senza precedenti di parametri zero di lusso. Tra i nomi che infiammano le discussioni, quello di Dusan Vlahovic occupa una posizione centrale. Come sottolineato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24, il centravanti serbo, in scadenza con la Juventus il 30 giugno 2026, rappresenta un’opportunità di mercato che il Milan sta monitorando con estrema attenzione ormai da mesi. La situazione di stallo nel rinnovo con i bianconeri, legata principalmente all’elevato ingaggio da 12 milioni di euro, ha aperto una breccia in cui il club rossonero è pronto a inserirsi.

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Vlahovic e il fattore Allegri: il richiamo del tecnico

Il possibile approdo di Vlahovic a San Siro non è solo una questione di opportunità economica, ma risponde a una precisa logica tecnica:

La Stima di Max : È noto il legame professionale tra il serbo e Massimiliano Allegri . Il tecnico livornese non ha mai nascosto di considerare Dusan il terminale offensivo ideale per il suo gioco, tanto da aver spinto per il suo acquisto già nella scorsa sessione estiva.

: È noto il legame professionale tra il serbo e . Il tecnico livornese non ha mai nascosto di considerare Dusan il terminale offensivo ideale per il suo gioco, tanto da aver spinto per il suo acquisto già nella scorsa sessione estiva. Concorrenza Europea : Il Milan dovrà però guardarsi dal Bayern Monaco . I bavaresi vedono in Vlahovic l’alternativa perfetta a Harry Kane, soprattutto considerando i costi proibitivi per il riscatto di Nicolas Jackson.

: Il Milan dovrà però guardarsi dal . I bavaresi vedono in Vlahovic l’alternativa perfetta a Harry Kane, soprattutto considerando i costi proibitivi per il riscatto di Nicolas Jackson. L’alternativa Lewandowski: Sullo sfondo resta la suggestione Robert Lewandowski. Sebbene il polacco sia stato proposto a Milan e Juve, la dirigenza di via Aldo Rossi sembra preferire il profilo più giovane del serbo (classe 2000) per non appesantire eccessivamente l’età media della rosa in vista del ciclo 2027.

Mentre la Juventus ha deciso di congelare ogni trattativa fino al termine del campionato a causa dei recenti problemi fisici del giocatore, il Milan accelera i contatti con l’entourage. L’obiettivo di Igli Tare è chiaro: sfruttare la volontà di Vlahovic di restare nell’élite europea per regalare ad Allegri il bomber tanto atteso, trasformando quello che era un sogno estivo in una realtà a costo zero.