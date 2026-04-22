Mercato Milan, dilemma Nkunku: vertice Tare-Zahavi, per l’addio serve questa offerta. Cifre e dettagli

Mercato Milan, Igli Tare incontrerà Pini Zahavi dopo la gara contro la Juve di domenica: da risolvere il rebus legato a Nkunku

Milan-Juventus non è mai una partita come le altre: è lo scontro tra due culture, due dei club più titolati al mondo e due tecnici tra i più vincenti dell’ultimo ventennio, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Tuttavia, il posticipo di domenica sera a San Siro (ore 20:45) non sarà solo decisivo per la corsa Champions, ma fungerà da teatro per un incontro di mercato ad altissimo livello. Come riportato da Calciomercato.com, in tribuna ci sarà un ospite d’eccezione: il super agente Pini Zahavi, pronto a discutere con entrambe le dirigenze del possibile approdo in Italia di Robert Lewandowski.

LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Milan

Mercato Milan e il caso Nkunku: serve un’offerta da 30 milioni

Sebbene il nome del polacco accenda la fantasia (nonostante l’ingaggio da 15-16 milioni annui), il vero nodo del vertice tra Zahavi e il direttore sportivo Igli Tare riguarderà il futuro di Christopher Nkunku. L’avventura del francese in rossonero, iniziata con grandi aspettative dopo il colpo da 37 milioni dal Chelsea, sembra già giunta al capolinea:

Rendimento Deludente : Solo 5 reti messe a segno tra gennaio e febbraio e un rapporto mai decollato con Allegri a causa di incomprensioni tattiche.

: Solo messe a segno tra gennaio e febbraio e un rapporto mai decollato con Allegri a causa di incomprensioni tattiche. Prezzo di Vendita : Il Milan è disposto a cederlo dopo una sola stagione, ma Tare è stato chiaro: non si accettano offerte inferiori ai 29-30 milioni di euro per evitare minusvalenze.

: Il Milan è disposto a cederlo dopo una sola stagione, ma Tare è stato chiaro: non si accettano offerte inferiori ai di euro per evitare minusvalenze. No alla Turchia: Nonostante il pressing del Fenerbahce dell’ex tecnico Tedesco, Nkunku ha rifiutato la destinazione turca, convinto di poter ancora recitare un ruolo da protagonista nell’élite del calcio europeo.

Mentre la squadra prepara la sfida sul campo per blindare il secondo posto (attualmente a +3 sulla Juve di Spalletti), la dirigenza lavora nell’ombra per snellire il monte ingaggi e fare spazio al nuovo numero 9 del 2027. Il weekend milanese di Zahavi dirà molto sulle ambizioni future del Diavolo.