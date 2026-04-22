Calciomercato Milan, caccia all’esterno: il sogno è Cambiaso ma c’è un ostacolo insormontabile

Calciomercato Milan, il sogno di Allegri per il ruolo di esterno nella prossima stagione è quella di Andrea Cambiaso: ostacolo prezzo

In vista del big match di domenica sera a San Siro, il nome di Andrea Cambiaso torna a infiammare l’asse Torino-Milano. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, se ci fosse un solo giocatore che Massimiliano Allegri strapperebbe volentieri alla Juventus per portarlo in rossonero, sarebbe proprio l’esterno ligure. Cambiaso è da tempo considerato un vero e proprio “pupillo” del tecnico livornese, che ne apprezza la straordinaria intelligenza tattica e quella capacità di ricoprire più ruoli che lo renderebbe perfetto per il progetto tecnico del 2027.

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Calciomercato Milan, Cambiaso e il muro del prezzo: l’ostacolo bianconero

Il Milan ha inserito più volte il giocatore in cima alla lista dei desideri per rifondare le corsie laterali, ma la trattativa presenta criticità non indifferenti:

Richiesta Elevata : Il principale ostacolo è rappresentato dal prezzo del cartellino. La Juventus valuta il giocatore come un pilastro inamovibile e non è disposta a concedere sconti, specialmente a una diretta concorrente.

: Il principale ostacolo è rappresentato dal prezzo del cartellino. La Juventus valuta il giocatore come un pilastro inamovibile e non è disposta a concedere sconti, specialmente a una diretta concorrente. Identikit Ideale : Allegri vede in lui l’ esterno totale capace di agire come quinto a tutta fascia, terzino puro o addirittura mezzala, incarnando perfettamente quel jolly chiesto a Igli Tare per gestire il doppio impegno tra Serie A e Champions League.

: Allegri vede in lui l’ capace di agire come quinto a tutta fascia, terzino puro o addirittura mezzala, incarnando perfettamente quel jolly chiesto a per gestire il doppio impegno tra Serie A e Champions League. Strategia Estiva: Con la qualificazione europea ormai blindata dopo il +8 consolidato a Verona, il Milan valuta se investire una parte consistente del budget su un profilo italiano di sicuro rendimento o virare su piste estere meno onerose.

Domenica a San Siro, Cambiaso sarà l’osservato speciale numero uno. Per Allegri non sarà solo un avversario da disinnescare, ma la conferma vivente di ciò che manca attualmente al suo scacchiere per raggiungere la perfezione tattica sognata per la prossima stagione.