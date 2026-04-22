Calciomercato Milan, è sfida per Alajbegovic! Il bosniaco verso la Serie A, ma i rossoneri devono superare la concorrenza

Calciomercato Milan, è sfida per Alajbegovic! Il bosniaco verso la Serie A, ma c’è concorrenza. Le novità sul futuro del giocatore del Bayer Leverkusen

Il nome di Kerim Alajbegovic continua a guadagnare spazio nel panorama calcistico europeo. Il giovane talento bosniaco, classe 2007, si è fatto conoscere anche dal pubblico italiano dopo aver contribuito alla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali con la sua Bosnia. Da quel momento, le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club, trasformando quel primo impatto negativo in un forte interesse di mercato.

Attualmente in prestito al Salisburgo, in Austria, il giocatore farà ritorno al Bayer Leverkusen al termine della stagione, con il club tedesco che ha già attivato la clausola di recompra. Tuttavia, il futuro del giovane non sembra destinato a svilupparsi in Bundesliga.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, Alajbegovic avrebbe espresso chiaramente la volontà di trasferirsi in Serie A. Il motivo sarebbe legato anche alle scelte del Bayer Leverkusen, che la scorsa estate non ha puntato su di lui, cedendolo in prestito.

Al momento sono tre i club italiani che si sono mossi concretamente per il giocatore: Inter, Roma e Napoli. Le società avrebbero già avviato i primi contatti con il padre del calciatore e con Miralem Pjanic, ex centrocampista di Juventus e Roma, che sta svolgendo il ruolo di intermediario nella trattativa.

Diversamente da quanto emerso in precedenza, il Milan non sarebbe attualmente coinvolto nella corsa al giovane talento. I rossoneri, inizialmente accostati al profilo di Alajbegovic, sembrano al momento defilati rispetto alle altre pretendenti.

Il futuro del classe 2007 resta quindi ancora da definire, ma una cosa appare chiara: la Serie A è la destinazione preferita del giocatore, con tre club pronti a contendersi uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.

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