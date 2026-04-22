Calciomercato Milan, non solo Goretzka: spunta l’idea Ismael Koné per il centrocampo

Calciomercato Milan, i rossoneri guardano in Serie A per rinforzare la mediana: piace il talento del Sassuolo per accontentare Allegri

Con l’avvicinarsi della fine del campionato, il Milan inizia a pianificare le mosse per la prossima sessione di trasferimenti. L’obiettivo della dirigenza rossonera è chiaro: blindare la qualificazione in Champions League e costruire una rosa più profonda e qualitativa per permettere a Massimiliano Allegri di competere su tutti i fronti. Per convincere il tecnico a rimanere saldo sulla panchina di San Siro, la società sembra intenzionata a esaudire richieste finora rimaste in sospeso, partendo proprio dal restyling del centrocampo.

Se il nome di Leon Goretzka resta il profilo d’esperienza internazionale più caldo, via Aldo Rossi monitora con attenzione anche i giovani talenti che si sono messi in mostra nel nostro campionato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo nel mirino Ismael Koné, centrocampista canadese in forza al Sassuolo, autore di una stagione di altissimo livello condita da ben 6 reti in Serie A.

Identikit e costi dell’operazione Koné

Il classe 2002, nato in Costa d’Avorio ma naturalizzato canadese, rappresenta il prototipo di giocatore moderno che piace molto alla proprietà rossonera. Acquistato dai neroverdi per circa 13 milioni di euro dal Marsiglia, il valore del suo cartellino è raddoppiato nel giro di pochi mesi.

Per strappare Ismael Koné al Sassuolo servirà un investimento vicino ai 25 milioni di euro. Una cifra importante, ma in linea con i parametri che il Milan ha dimostrato di voler sostenere per calciatori giovani e di grande prospettiva. Il ragazzo ha già dimostrato di saper far male a San Siro, segnando proprio contro i rossoneri in questa stagione, e la sua fisicità unita al vizio del gol lo rende un innesto ideale per la mediana di Allegri.

In una sorta di risposta a distanza ai cugini nerazzurri, si profila una sfida generazionale sui nomi: mentre l’Inter punta con decisione su Manu Koné della Roma, il Milan va a caccia del “suo” Koné tra le fila degli emiliani. La strategia è chiara: aumentare il dinamismo del reparto e aggiungere gol pesanti a partita in corso.