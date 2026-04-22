Goretzka Milan, i rossoneri spingono per il centrocampista del Bayern Monaco. Le ultime

Calciomercato Milan, Gianluca Di Marzio annuncia l’avanzata per il mediano tedesco: segnali positivi per l’innesto di qualità e fisicità

Il Milan ha deciso di rompere gli indugi per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato di Sky Sport, il club rossonero sta spingendo con forza per portare a Milano Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco è stato individuato dalla dirigenza e da Massimiliano Allegri come il profilo ideale per compiere il salto di qualità definitivo, garantendo quell’unione di fisicità, inserimenti e caratura internazionale che è mancata in alcuni momenti chiave dell’annata.

Le indiscrezioni parlano di segnali molto positivi sul fronte della trattativa. Il Milan avrebbe già avviato i contatti per tastare la disponibilità del giocatore, trovando terreno fertile per un possibile trasferimento in Serie A. L’operazione rappresenterebbe un investimento di enorme spessore tecnico, volto a consegnare ad Allegri un calciatore totale, capace di dominare il centrocampo e di apportare un contributo significativo anche in zona gol.

Il profilo ideale per il centrocampo rossonero

L’interesse per Leon Goretzka non è casuale: la sua duttilità tattica gli permette di ricoprire sia il ruolo di mezzala che quello di mediano davanti alla difesa, offrendo soluzioni diverse a seconda del modulo utilizzato. Nel sistema di gioco del Milan, il tedesco andrebbe a formare una coppia di altissimo livello con i titolari attuali, portando quell’esperienza maturata ai vertici della Bundesliga e della Champions League.

Sebbene la trattativa sia ancora in una fase di avanzamento, la determinazione mostrata dal Milan suggerisce la volontà di chiudere l’affare in tempi brevi per anticipare la concorrenza straniera. Dopo i nomi sondati nelle scorse settimane, la virata decisa su Goretzka conferma le ambizioni della proprietà rossonera di tornare a competere stabilmente per lo Scudetto e per i massimi traguardi europei.