Mercato Milan, proseguono i contatti con Goretzka, ma attenzione ad un altro nome dalla Premier League…

Mercato Milan, Goretzka resta il primissimo nome per il centrocampo rossonero, ma attenzione all’alternativa

Il Milan ha messo nel mirino Leon Goretzka, fresco vincitore della Bundesliga con il Bayern Monaco ma ormai prossimo ai saluti con il club bavarese. Il motivo dell’interesse rossonero è puramente tecnico-tattico: il 31enne tedesco viene considerato l’aggiunta ideale per completare un reparto che vede già protagonisti Luka Modric e Adrien Rabiot. In un centrocampo di tale caratura, la completezza di Goretzka porterebbe quella miscela di fisicità e inserimenti necessaria per il salto di qualità definitivo sotto la gestione di Massimiliano Allegri. Tuttavia, portare il campione tedesco a Milanello non sarà un’impresa semplice per la dirigenza.

Mercato Milan, ostacolo ingaggio e l’ombra di Kovacic: le manovre di Furlani

Le difficoltà della trattativa risiedono principalmente nelle alte pretese economiche del giocatore, che vuole mantenere uno status da top player anche nella sua prossima destinazione.

«Convincerlo non è così semplice. Goretzka vuole giocare ancora al massimo livello, con ingaggio in linea. Detto chiaro: chiede molto» spiega gazzetta.it, evidenziando come le richieste salariali rappresentino lo scoglio principale. Nonostante l’interesse per il tedesco, il Milan resta vigile anche su altre piste internazionali, favorite dai rapporti interni allo spogliatoio: «È naturale che segua il mercato dei centrocampisti, in un’estate in cui potrebbe spostarsi anche Mateo Kovacic, amicone di Luka Modric». La presenza del croato potrebbe essere una carta importante per convincere il compagno di nazionale a spingere per un suo approdo in rossonero, nel caso in cui la pista Goretzka dovesse farsi troppo onerosa.