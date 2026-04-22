È il bomber di scorta, il Milan ci prova: piace anche alla Juve

Saranno due gli attaccanti nuovi per il Milan e vicino al bomber titolare si fa strada il centravanti di scorta: piace anche alla Juve

Sarà un Juve-Milan ricco di spunti quello in programma domenica prossima all’Allianz Stadium. In ballo c’è il secondo posto, la Champions e anche qualche altra cosa. Le due formazioni, infatti, hanno obiettivi comuni sul calciomercato e finire avanti o dietro potrebbe indirizzare anche gli acquisti.

Ecco allora che la partita dovrà essere vissuta con il massimo dell’attenzione e i rossoneri non dovranno sbagliare l’approccio e dimostrare di aver messo da parte il periodo no che ha consentito all’Inter di involarsi verso lo scudetto.

Dopo la Juve e messa in cassaforte la qualificazione Champions, il mercato entrerà nel vivo ed anche qui la sfida con i bianconeri si preannuncia bollente. Ci sono le questioni Vlahovic e Lewandowski a far incrociare il destino delle due società, ma non solo.

Entrambe alla ricerca di due attaccanti, anche per quello di ‘scorta’ le strade si intersecano: ci pensa il Milan, ci prova anche la Juventus. Il nome è quello di Nicolò Tresoldi, bomber italo-argentino attualmente in forza al Club Brugge.

Tresoldi per il Milan: l’ostacolo è la valutazione

Nato a Cagliari, ma in possesso di passaporto tedesco e anche argentino, finora ha scelto di giocare con le giovanili della Germania, ma la Figc sta provando a convincerlo a scegliere l’Italia per il futuro.

Nicolò Tresoldi bomber di scorta per il Milan (Instagram Niktres) – Milannews24.com

Una mano potrebbe darla un eventuale trasferimento in Serie A e c’è il Milan sulle sue tracce in maniera concreta. Per i rossoneri, riferisce la Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di un acquisto soprattutto in ottica futura, con Tresoldi che rappresenterebbe l’attaccante di ‘scorta’ dietro ad un bomber di alto livello.

Poi sarà il campo a decidere, anche se qualche dubbio in casa rossonera permane. In particolare, la valutazione di 15-20 milioni di euro spinge Tare a riflettere sull’investire una cifra importante per un acquisto in prospettiva.

Autore di 17 gol stagionali, il suo nome piace anche in Germania, dove il Bayer Leverkusen lo sta seguendo da tempo, e in Inghilterra, con l’Arsenal che si è fatta avanti per lui. Il Milan, quindi, non ha poi molto tempo per decidere se provarci a tirarsi fuori dalla caccia a Tresoldi.

Con 15-20 milioni potrebbe diventare, almeno inizialmente, il centravanti di scorta per Allegri, con vista anche sulla Nazionale italiana.