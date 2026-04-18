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Sassuolo Milan Primavera, ai rossoneri non basta Domnitei: finisce 1-1 il match della 34a giornata
Sassuolo Milan Primavera, ai rossoneri non basta Domnitei: quarto pareggio nelle ultime cinque uscite per la squadra di Renna in campionato
Finisce 1-1 la sfida tra Sassuolo e Milan Primavera valida per la 34ª giornata del campionato Primavera 1. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai rossoneri, il quarto nelle ultime 5 partite, nonostante l’imbattibilità, ed ora a quota 44 punti, a -6 dalla zona playoff e +7 dalla zona playout quando mancano quattro partite al termine della stagione.
Il match si decide interamente nel primo tempo, in una gara condizionata anche dal caldo e da ritmi non sempre elevati. Dopo una fase iniziale povera di occasioni, con un solo tentativo degno di nota firmato da Borsani al 4’, la partita si accende nel terzo finale di tempo con i rossoneri che trovano il vantaggio al 34’ grazie a Domnitei bravo a finalizzare un’azione corale sviluppata con Scotti e Perera con un preciso mancino all’angolino. Per l’attaccante rumeno si tratta del quinto in campionato.
La reazione del Sassuolo è immediata e arriva al 42’ con Kulla, che approfitta di una disattenzione difensiva della retroguardia milanista e supera Bouyer con un tocco sotto. Si va così all’intervallo sull’1-1, con i due allenatori impegnati a dare nuove indicazioni ai propri giocatori.
Nella ripresa, però, il match perde intensità e non offre grandi emozioni. Il Sassuolo si rende pericoloso con Negri, mentre il Milan risponde al 70’ con un tiro da fuori area di Plazzotta, deviato in calcio d’angolo. Nel finale i rossoneri provano a spingere con Zaramella e Nolli, ma senza trovare il guizzo decisivo.
Dopo 5 minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine: un pareggio che rallenta la corsa del Milan verso i playoff e conferma le difficoltà di una squadra che fatica a trovare continuità nel momento decisivo della stagione.
Prossimi impegni
Con un campionato che ha ancora molto poco da dire per i rossoneri, la squadra di Renna si prepara ad affrontare il Cagliari nel match della 35a giornata di sabato 25 aprile in quello che soprattutto per i rossoblù potrebbe essere uno scontro salvezza per lasciare la zona playout.
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