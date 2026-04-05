Mercato Milan, Tare segue il talento bosniaco Alajbegovic: concorrenza in Serie A. Segui le ultimissime sui rossoneri

Igli Tare comincia a pensare al mercato Milan di quest’estate con l’obiettivo chiaro di rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri seguendo sempre il ‘dictat’ di puntare su giovani giocatori che possono essere valorizzati in prospettiva in maglia rossonera. Come riporta TMW con l’editoriale di Niccolò Ceccarini: i rossoneri hanno messo gli occhi sul talento bosniaco Kerim Alajbegovic, esterno d’attacco talentoso che nel play-off contro l’Italia ha fatto già vedere tutte le sue qualità. In campionato quest’anno con il Salisburgo: 20 presenze e 7 gol, si tratta di un classe 2007.

Conferenza in Serie A e intanto il Lverkusen…

La concorrenza è tanta, in Europa e non solo. In Serie A, infatti, Alajbegovic è seguito da Juventus, Napoli e Roma. Il giocatore quest’anno gioca, come detto sopra, in Austria dove sta facendo molto bene. Il cartellino, però, appartiene al Bayer Leverkusen che, non a caso, ha già fatto scattare il diritto di ricompra. Quest’estate quindi bisognerà volare in Germania per trattare il talento cristallino di Kerim Alajbegovic.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

La quota MILAN-TORINO OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.05 su LOTTOMATICA e GOLDBET.