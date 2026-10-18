Gila: «Dopo il miglior tempo della stagione non è possibile fare un secondo così»

Gila nel post partita di Milan-Atalanta, settima giornata di campionato, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match

Al termine di Milan-Atalanta, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Mario Gila. Queste le sue dichiarazioni:

ANCHE GILA SEGUE RABIOT – «Abbiamo dominato per 65 minuti, poi abbiamo perso un po’ il controllo della partita. Portavamo la palla senza pazienza. Dispiace perché come ha detto Adrien Rabiot non è possibile fare un secondo tempo così. Specialmente dopo che il primo tempo è stato forse il migliore della nostra stagione».

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I giocatori rossoneri dimostrano una mentalità importante, ovviamente ciò che conta è stato raggiunto, ossia i 3 punti, ma guardano già a cosa è necessario migliorare per crescere ancora di più.