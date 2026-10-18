Il Milan riattiva i contatti per Gonçalo Inácio, ma non tramonta l’ipotesi Kim dal Bayern Monaco: ecco tutti i dettagli

Tegola Gabbia per i rossoneri: il difensore starà fuori tre mesi e la dirigenza si muove in vista di gennaio per regalare un nuovo centrale ad Amorim

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L’infortunio di Matteo Gabbia, costretto a uno stop di almeno tre mesi, costringe il Milan a intervenire con decisione sul mercato di gennaio per puntellare il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la dirigenza rossonera avrebbe già riaccendendo i radar su due profili di altissimo spessore per rinforzare la retroguardia a disposizione di Ruben Amorim.

Il ritorno di fiamma per Gonçalo Inácio dello Sporting

Il primo nome sulla lista resta quello di Gonçalo Inácio, difensore centrale classe 2001 dello Sporting CP che era stato vicinissimo a vestire la maglia rossonera già negli ultimi giorni della scorsa sessione estiva di mercato. Negli ultimi giorni si sarebbero registrati nuovi contatti diretti con gli agenti del calciatore portoghese, il quale avrebbe espresso grande gradimento per un eventuale trasferimento a Milano.

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La trattativa, tuttavia, si preannuncia particolarmente complessa dal punto di vista economico: lo Sporting valuta il cartellino del giocatore una cifra superiore ai 40 milioni di euro, e un’offerta di tale entità potrebbe non bastare per convincere il club di Lisbona a privarsene a gennaio.

La suggestione Kim Min-jae dal Bayern Monaco e l’idea Serie A

Oltre alla pista portoghese, il Milan sta valutando con attenzione anche un profilo di grande esperienza internazionale: Kim Min-jae. Il centrale del Bayern Monaco, classe 1996 ed ex protagonista dello scudetto del Napoli, piace moltissimo a mister Amorim.

Gli uomini di mercato rossoneri avrebbero già preso informazioni con intermediari e agenti per sondare il terreno. L’operazione presenta comunque degli ostacoli rilevanti legati all’ingaggio — il difensore percepisce circa 6,4 milioni di euro netti a stagione — e a una valutazione del cartellino che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Il Milan monitora la situazione alla ricerca delle condizioni economiche favorevoli per affondare il colpo.