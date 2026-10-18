Conferenza stampa Amorim: «Sta giocando perché sono io a scegliere Estupinan. Avevamo una lista di club che lo volevano io ho detto no»

Conferenza stampa Amorim post Milan Atalanta: l’allenatore ha parlato soprattutto della questione Estupinan

Al termine di Milan-Atalanta, ai microfoni di Sky, è intervenuto Ruben Amorim. Queste le sue dichiarazioni su Pervis Estupinan:

FISCHI AD ESTUPINAN «Anche in altri club succede che a volte ai tifosi non piacciano troppo certi giocatori. Dobbiamo aiutare Estupinan, dobbiamo aiutare i tifosi a capire chi è Estupinan: e posso assicurarvi che Estupinan lavora davvero duramente. È un giocatore che ha giocato in Premier League e vi posso garantire che a fine mercato avevamo una lista di club che lo volevano. Ma io ho detto di no».

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UNA MIA RESPONSABILITA’ «Quindi voglio che i tifosi sappiano che è stata una mia responsabilità: sta giocando perché sono io a scegliere Estupinan, perché credo in lui e sono convinto che sarà davvero importante per la nostra squadra. Però quella sensazione l’ho capita fin dalla prima partita. Dobbiamo semplicemente aiutare Estupinan, perché siamo una squadra: se uno dei nostri compagni soffre per questo, tutta la squadra soffre con lui e gli sta accanto».