Goncalo Ramos: «Il secondo rigore se ci ripenso, avrei dovuto metterlo nello stesso angolo. Effettivamente è il mio miglior momento qui»

Goncalo Ramos nel post partita di Milan-Atalanta, settima giornata di campionato, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il match

Al termine di Milan-Atalanta, ai microfoni di Sky, è intervenuto Goncalo Ramos. Queste le sue dichiarazioni:

MIGLIOR MOMENTO PER LUI? – «Possiamo dire effettivamente che questo sia il miglior momento per me qui, ma la cosa importante è che abbiamo vinto due partite consecutive, stiamo costruendo fiducia, autostima. È stata una partita difficile e il calendario molto impegnativo e serrato, c’è poco tempo per riposare ed è importante vincere ogni partita e crescere in autostima».

SU RABIOT ARRABIATO «È difficile, abbiamo concesso due gol nel finale, loro hanno tante qualità, ci hanno pressato e possiamo comunque difendere come squadra, possiamo soffrire, ma quello che vogliamo costruire qui è una squadra vincente: una squadra vincente sa vincere queste partite in qualsiasi condizione».

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IL SECONDO RIGORE «Se ci ripenso, avrei dovuto metterlo nello stesso angolo, guardare il portiere appena prima di calciare. In realtà, nel primo rigore lui ha spiazzato me e quindi nel secondo ho provato a sorprenderlo, e lui invece si è tuffato dalla stessa parte e l’ha parata».