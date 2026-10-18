Sarri: «Oggi ho scoperto anche che ci sono 2 giocatori che possono mandare a fanculo l’arbitro»

Sarri nel post partita di Milan-Atalanta, settima giornata di campionato, è intervenuto ai microfoni per commentare il match

Al termine di Milan-Atalanta è intervenuto Maurizio Sarri. Queste le sue dichiarazioni:

FURIOSO CON CHIFFI «Non è stato chiamato il Var sul mani di De Winter. Oggi ho scoperto anche che ci sono 2 giocatori che possono mandare a fanculo l’arbitro! Ho chiesto a Chiffi se si potesse fare e mi ha risposto ‘L’ho ammonito’. Se però lo faccio io, mi espelle…».

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DELUSIONE «Nell’approccio no, nei primi 5-6 minuti abbiamo fatto bene. Poi abbiamo allentato l’aggressività ed il Milan è venuto fuori in un periodo in cui non ci ha detto bene niente. Due tiri ciabattati da fuori area finiti sulle mani dei nostri difensori. Purtroppo c’è stato anche un episodio simile di la ma nessuno ha detto niente. Con Chiffi mi succede spesso».