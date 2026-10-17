Calciomercato Milan, allarme in difesa: Inacio e Kim...

L’infortunio di Gabbia cambia i piani rossoneri: Cardinale prepara le mosse per rinforzare il reparto arretrato, con due profili di alto livello sul tavolo



Il Milan accelera sul mercato dei difensori centrali. La lesione al muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo, costringerà Matteo Gabbia a uno stop di almeno tre mesi. Per favorire il recupero, il giocatore e lo staff medico hanno scelto la terapia conservativa, puntando su riposo e trattamenti mirati.

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Un’assenza pesante per Amorim, che si ritrova con una difesa numericamente ridotta. Come riportato da Calciomercato.com, l’acquisto di un centrale a gennaio non è più soltanto un’opportunità, ma una necessità concreta.

NUOVI CONTATTI PER INACIO

Il primo nome è quello di Gonçalo Inácio, difensore dello Sporting Lisbona. La trattativa resta complicata: il club portoghese valuta il giocatore oltre 40 milioni di euro, cifra che potrebbe non essere sufficiente a convincere la società. Negli ultimi giorni, però, il Milan avrebbe riattivato i contatti con gli agenti, con l’obiettivo di riprendere il discorso interrotto in estate. Il giocatore sarebbe inoltre favorevole al trasferimento, anche per il rapporto con Amorim.

KIM RESTA UN’ALTERNATIVA

Rimane in corsa anche Kim Min-jae, attualmente al Bayern Monaco, dove avrebbe trovato poco spazio. Il Milan avrebbe già raccolto informazioni tramite agenti e intermediari, pronto a valutare eventuali occasioni. Se le condizioni economiche diventassero vantaggiose, i rossoneri potrebbero affondare il colpo per un profilo particolarmente apprezzato da Amorim.

La difesa è in emergenza: gennaio può diventare decisivo.