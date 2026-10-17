Alphadjo Cisse e la rivoluzione multiculturale dell’Italia: il commento di Arianna Ravelli sulla Gazzetta dello Sport

La straordinaria tripletta firmata da Alphadjo Cisse nella notte di Salisburgo non rappresenta soltanto un momento d’oro per il Milan e per le ambizioni di Ruben Amorim, ma diventa il simbolo di una trasformazione culturale più ampia che attraversa tutto il movimento calcistico italiano. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, la giornalista Arianna Ravelli ha dedicato una riflessione importante al percorso del giovane attaccante, sottolineando come la sua storia si inserisca perfettamente nel nuovo volto multiculturale della Nazionale.

Nato e cresciuto a Treviso da genitori originari della Guinea, Cisse ha scelto con convinzione di difendere i colori azzurri, confermando il suo momento magico dopo aver già realizzato, pochi giorni prima, il gol decisivo al 95′ con l’Under 21 contro l’Armenia. Un’ascesa che, unita alle prestazioni in maglia rossonera, alimenta le speranze di una futura convocazione nella selezione maggiore guidata da Roberto Mancini.

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Analizzando il fenomeno, la giornalista ha evidenziato come il campo stia finalmente riflettendo una realtà sociale già consolidata:

«La tripletta di Alphadjo Cisse al Salisburgo è molto più di una bella notizia per il Milan. È un altro tassello di un’Italia del calcio che sta cambiando volto, forse con qualche anno di ritardo rispetto alla società che dovrebbe rappresentare. Cisse è nato a Treviso da genitori guineani, ha scelto la maglia azzurra e pochi giorni fa aveva segnato al 95′ il gol decisivo dell’Under 21 contro l’Armenia. Come sappiamo, non è solo. Nomi, storie, famiglie diverse. Un’Italia che cambia. Anzi, che è già cambiata. Forse è il calcio ad essersene accorto un po’ tardi».