Cardinale ammaliato da Nicolò Tresoldi: il Milan prepara l’assalto all’attaccante dalla fede rossonera. Ecco i dettagli

Tresoldi è da tempo nei radar del Milan, ma la fantastica prestazione contro l’Inter fa schizzare in alto la valutazione

Il Milan ha deciso di fare sul serio per Nicolò Tresoldi. Il giovane centravanti italo-tedesco, da sempre legato a una profonda passione per i colori rossoneri, ha conquistato le prime pagine dei quotidiani sportivi dopo la straordinaria tripletta firmata a San Siro contro l’Inter. Un exploit che ha confermato le sue grandissime qualità e che ha spinto la dirigenza di via Aldo Rossi ad accelerare i contatti per capire i margini di un’operazione di mercato.

Un interesse nato da lontano: il blitz di Gerry Cardinale

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attenzione nei confronti del bomber del Club Brugge non nasce certo ieri. Gli scout del club rossonero lo seguono infatti già da tempo, ma la svolta decisiva sarebbe arrivata direttamente dai vertici della società. È stato Gerry Cardinale in persona a muoversi, chiedendo al team di mercato del Milan di monitorare attentamente la situazione attraverso gli agenti del calciatore. Il proprietario rossonero desidera garantirsi una via preferenziale per portarlo a Milano, valutando un possibile affondo sia per la sessione invernale di gennaio sia in vista della prossima finestra estiva.

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Prezzo in salita e la spietata concorrenza della Premier League

Mettere le mani sul centravanti non sarà comunque un’impresa semplice per la dirigenza milanista. Durante la scorsa sessione estiva, la Roma si era vista respingere una ricca proposta da 35 milioni di euro presentata alla dirigenza belga prima di virare su Castro.

In questo avvio di stagione, grazie a prestazioni da incorniciare e già due triplette a referto, la quotazione di Tresoldi si è impennata superando quota 50 milioni di euro. Inoltre, il Club Brugge è da sempre una bottega estremamente cara con cui trattare, e all’orizzonte si profila anche il rischio di una pericolosa asta internazionale con diverse società di Premier League.

La leva del sentimento rossonero per superare gli ostacoli

Per superare la concorrenza e contenere le pretese economiche del club proprietario del cartellino, la società di via Aldo Rossi punta forte su un fattore emotivo determinante. Il Milan confida di poter fare leva sulla grande fede rossonera di Nicolò e della sua famiglia, intenzionato a far valere proprio l’amore del ragazzo per il Diavolo pur di trasformare in realtà il sogno di vestire la maglia milanista.