Milan Atalanta, le ultime da Milanello: Amorim cambia

Dopo il turnover in Europa League, contro l’Atalanta tornano i titolari: Cissé resta sulla trequarti dopo la tripletta, mentre Pulisic rischia la panchina

Il Milan prepara la sfida contro l’Atalanta a San Siro con alcune novità emerse dalle ultime prove di formazione a Milanello. Dopo la trasferta di Salisburgo, la squadra ha svolto un solo allenamento e Ruben Amorim sembra orientato a rilanciare i titolari, dopo il turnover in Europa League.

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Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, in difesa è pronto a tornare Gila, che completerà il reparto a tre con De Winter e Pavlovic.

Le novità più interessanti riguardano però centrocampo e trequarti. In mediana dovrebbero agire Modric e Musah, con Chukwueze sulla corsia destra e Moreira a sinistra. Sulla trequarti, spazio ad Adrien Rabiot, affiancato dal giovane Cissé, protagonista di una tripletta che rende difficile immaginare una sua esclusione dall’undici iniziale.

In attacco, invece, dovrebbe tornare dal primo minuto Gonçalo Ramos, con Christian Pulisic destinato inizialmente alla panchina. Restano indisponibili i lungodegenti Gabbia e Saelemaekers.

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Le indicazioni raccolte a Milanello rappresentano al momento soltanto delle ipotesi: non ci sono ancora certezze definitive sulla formazione che scenderà in campo contro l’Atalanta.

Probabile formazione Milan (3-4-2-1)

Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Cissé; Gonçalo Ramos.

Allenatore: Ruben Amorim.