MN24 - Torna di moda Alejandro Balde: il Barcellona...

Poco spazio con Flick, gerarchie cambiate e un contratto in scadenza nel 2028: il terzino blaugrana Balde può diventare un’occasione per i rossoneri
Il Milan torna a osservare Alejandro Balde. Il terzino sinistro del Barcellona potrebbe infatti diventare uno dei nomi da seguire in vista del mercato di gennaio, soprattutto alla luce della sua situazione in Catalogna.
Come riportato da Milannews24, il laterale spagnolo avrebbe trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione, con appena 12 minuti disputati in 10 partite. Numeri che raccontano le difficoltà incontrate dal giocatore nelle gerarchie di Hansi Flick, che al momento sembrerebbe preferirgli Espart e Cancelo.
Una situazione da monitorare attentamente, perché il minutaggio ridotto potrebbe spingere Balde a valutare nuove soluzioni per rilanciarsi e ritrovare continuità. Il suo contratto con il Barcellona scade nel 2028, un dettaglio che potrebbe incidere sulle eventuali strategie del club blaugrana.
Il Milan, dal canto suo, conosce già il profilo del classe 2003: durante la scorsa estate, infatti, i rossoneri avevano mostrato un interesse significativo, senza però arrivare a sviluppi concreti per diversi motivi.
La strada, tuttavia, resta complicata. Sul giocatore ci sarebbe una concorrenza importante, soprattutto dalla Premier League, pronta a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio.
Gennaio potrebbe dunque riservare sorprese. Il Milan resta alla finestra e, se le condizioni dovessero diventare favorevoli, Balde potrebbe tornare un nome caldo per rinforzare la fascia sinistra.