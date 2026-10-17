Il Milan Primavera rinasce al Puma House of Football: Cagliari battuto 2-0, interrotto il digiuno

Dopo tre ko consecutivi, i ragazzi di Giovanni Renna ritrovano il sorriso grazie alle reti di Anastasio e Cullotta: scacciata la crisi in vista del test Fiorentina

Il Milan Primavera ritrova la marcia giusta e scaccia definitivamente i fantasmi dell’ultimo periodo. Reduce da una striscia negativa di tre sconfitte consecutive in campionato, la formazione guidata da mister Giovanni Renna ha reagito da grande squadra sul terreno di casa del Puma House of Football, imponendosi con un netto e convincente 2-0 contro i pari età del Cagliari. Una prestazione solida e matura, utile non solo a muovere la classifica ma soprattutto a restituire morale e certezze a tutto il gruppo.

Un gol per tempo: Anastasio sblocca, capitan Cullotta la chiude dal dischetto

La sfida si è messa subito nei binari giusti per i giovani rossoneri, capaci di approcciare il match con la massima aggressività. Dopo appena 13 minuti di gioco, Max Anastasio ha sbloccato la contesa con un inserimento vincente, orientando fin da subito la gara dalla parte del Diavolo.

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Nella ripresa, il Cagliari ha provato a riorganizzarsi per cercare il pareggio, ma il Milan ha tenuto ben saldo il pallino del gioco trovando il raddoppio definitivo al 55′: a prendersi la responsabilità è stato il capitano Andrea Cullotta, infallibile dal dischetto nel trasformare il calcio di rigore che ha messo in cassaforte i tre punti.

Un’iniezione di fiducia in vista del Viola Park

I tre punti conquistati oggi regalano grande ossigeno e un’importante boccata d’aria alla classifica della formazione rossonera. Un’iniezione di fiducia fondamentale in vista dell’ottava giornata di campionato, quando i ragazzi di Renna saranno attesi dalla sempre ostica e delicatissima trasferta al Viola Park contro la Fiorentina.