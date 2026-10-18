Krosche lascia l’Eintracht, Cardinale può provarci di nuovo: sarà un nuovo dirigente del Milan?

Krosche non sarà più il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte: il Milan ora può provarci!

Un fulmine a ciel sereno scuote la Bundesliga e accende immediatamente le dinamiche del calciomercato internazionale. Markus Krösche non è più il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte. Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il club tedesco ha accolto con effetto immediato la richiesta dell’ormai ex dirigente di essere sollevato dal proprio incarico.

La conferma è arrivata direttamente attraverso una nota ufficiale della società: “Il Consiglio di Sorveglianza della Eintracht Frankfurt Fußball AG ha accolto la richiesta del direttore sportivo Markus Krösche di essere sollevato dall’incarico con effetto immediato. Il contratto, in scadenza il 30 giugno 2028, proseguirà in forma adeguata. Ringraziamo Markus Krösche per il lavoro svolto con successo negli ultimi anni e gli auguriamo il meglio per il suo futuro”.

Un addio improvviso che riapre uno scenario particolarmente stuzzicante in chiave Serie A. Durante la scorsa sessione estiva di mercato, infatti, Krösche era stato uno dei profili più forti e stimati per occupare la casella di direttore sportivo del Milan. La dirigenza rossonera ne ha sempre apprezzato l’abilità nel player trading e la visione strategica nella costruzione dell’organico.

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Ora che la separazione dall’Eintracht è diventata realtà, il dirigente tedesco si ritrova libero da vincoli operativi. Un’opportunità ghiotta qualora Gerry Cardinale e la proprietà di RedBird decidessero di affondare il colpo e puntare con decisione su di lui nel percorso di riorganizzazione societaria per il ruolo di Head of Football. I prossimi giorni riveleranno se l’asse Milano-Francoforte tornerà caldissimo.

Krosche-Milan: il punto di Matteo Moretto

Il Milan non ha mai abbandonato la pista Markus Krösche come possibile Head of Football e negli ultimi giorni le parti sono tornate a trattare intensamente alla ricerca di un accordo totale. Base di intesa raggiunta da mesi dal punto di vista economico; distanza ridotta sull’organizzazione del lavoro all’interno della struttura del club rossonero. Le parti adesso sono nuovamente vicinissime.