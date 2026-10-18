 Rabiot «Se facciamo un secondo tempo del genere quello fatto prima non vale niente. Non so quanto abbiamo meritato»
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Rabiot «Se facciamo un secondo tempo del genere quello fatto prima non vale niente. Non so quanto abbiamo meritato»

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Published 2 ore fa il 18 Ottobre 2026
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Rabiot nel post partita di Milan-Atalanta, settima giornata di campionato, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il match

Al termine di Milan-Atalanta, ai microfoni di Sky, è intervenuto Adrien Rabiot. Queste le sue dichiarazioni:

RABIOT NON E’ SODDISFATTO«Se facciamo un secondo tempo del genere quello che abbiamo fatto prima di buonissimo non vale niente. Non so quanto abbiamo meritato questa vittoria».

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Parole da vero leader quelle del centrocampista francese che nonostante il gol, l’assist e la vittoria non è soddisfatto perché il Milan ha rischiato di vanificare quanto di buono fatto per 65 minuti nell’ultima mezz’ora di gara. E’ arrivato addirittura a dire che forse i rossoneri non meritano a pieno questa vittoria.

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