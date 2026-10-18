Moviola Milan Atalanta: corretti i due calci di rigore assegnati. Tutti gli episodi del match

Moviola Milan Atalanta – Tutti gli episodi del match andato in scena oggi alle ore 18:00 allo Stadio San Siro

La concitata sfida tra Milan e Atalanta, terminata 3-2 per i rossoneri, ha regalato parecchio lavoro alla squadra arbitrale. Direzione di gara complessa per l’arbitro Chiffi, che si è dimostrato poco preciso in presa diretta, venendo provvidenzialmente “salvato” dal VAR Camplone in occasione dei momenti chiave del match.

La prima chiamata arriva al 13′: Pulisic scarica in rete da due passi dopo un tocco di Ramos, ma la sala VAR evidenzia una posizione di leggerissimo fuorigioco dello statunitense, portando all’annullamento della rete.

La svolta arbitrale si consuma al 23′. Una conclusione dal limite di Musah viene intercettata con il braccio alto da Obric, subentrato da pochissimo all’infortunato Kolasinac e al debuto assoluto in Serie A. Chiffi non concede neppure l’angolo, ma la richiamata alla on-field review corregge l’errore portando al rigore solare per il Diavolo. Il copione si ripete al 56′: Rabiot calcia a rete e Kristensen allarga il braccio in modo ingiustificato. Nuova visita al monitor per Chiffi e secondo penalty ineccepibile (poi ipnotizzato da Carnesecchi su Ramos).

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Nel mezzo spicca la gestione dei cartellini: al 41′ un nervosissimo Rabiot rimedia un giallo per proteste reiterate. Il francese continua a inveire contro Chiffi anche dopo la sanzione, scatenando la furia del tecnico Amorim dalla panchina, lesto a strigliare il centrocampista per evitare un secondo giallo sanguinoso. Una prova con troppe sbavature per l’arbitro veneto, corretto in modo impeccabile dalla tecnologia.