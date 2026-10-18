Rabiot gol, assist o anche entrambe da 5 partite di fila: l’ultimo a riuscirci al Milan è stato Calhanoglu

Rabiot ha partecipato ad almeno un gol, oggi addirittura 2, nelle ultime 5 partite della stagione rossonera

Nel successo per 3-2 contro l’Atalanta c’è la firma indelebile di Adrien Rabiot. Il centravanti della mediana rossonera è stato il protagonista assoluto del match con un gol e un assist, trascinando il Milan al termine di una prestazione maiuscola. Un impatto devastante che conferma un momento di forma straordinario: per la prima volta in carriera nei cinque principali campionati europei, il francese ha preso parte a una marcatura per quattro partite di fila.

Un rendimento da vero e proprio trascinatore che dalle parti di San Siro evoca ricordi importanti. L’ultimo centrocampista rossonero capace di collezionare una striscia simile in Serie A era stato Hakan Çalhanoglu nel lontano dicembre 2020. Un dato statistico che certifica la centralità del classe ’95 negli schemi del “Diavolo” e la sua capacità di incidere costantemente nella trequarti avversaria.

In questo avvio di stagione, il centrocampista transalpino si sta rivelando in maniera inconfutabile l’uomo migliore a disposizione di Rúben Amorim. Capace di abbinare muscoli, tempi d’inserimento e qualità tecnica, Rabiot è diventato il fulcro attorno a cui ruota l’intero impianto tattico del tecnico portoghese.

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Tra carisma, inserimenti letali e giocate decisive per i compagni, l’ex Juventus ha preso per mano la squadra in un momento fondamentale del campionato. Per il Milan e per Amorim, la certezza ha un nome e un cognome: Adrien Rabiot, il nuovo motore inarrestabile della mediana rossonera.