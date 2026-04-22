Mercato Milan, conferme su Kone: Allegri dà l’ok, si apre il duello in Serie A. I dettagli

Mercato Milan, arrivano conferme su Ismael Koné: il centrocampista del Sassuolo è un pallino di Massimiliano Allegri

Il mercato del centrocampo per il 2026/2027 si infiamma con un nuovo “derby” milanese. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, Ismaël Koné è diventato un obiettivo concreto sia per il Milan che per l’Inter. Il talento del Sassuolo, protagonista di una stagione di alto livello in Emilia, ha attirato le attenzioni dei vertici di via Aldo Rossi, decisi a regalare a Massimiliano Allegri un elemento capace di unire fisicità e qualità tecnica nella zona nevralgica del campo.

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Mercato Milan, Koné e la stima di Max: il tassello ideale

L’interesse rossonero poggia su basi tattiche molto solide e sulla precisa volontà dell’allenatore:

Il preferito di Allegri : Il tecnico livornese stima tantissimo il calciatore e lo ha indicato come il rinforzo ideale per completare il reparto. La sua capacità di inserimento e la forza atletica si sposerebbero perfettamente con il dinamismo richiesto nel 3-5-2 .

: Il tecnico livornese stima tantissimo il calciatore e lo ha indicato come il rinforzo ideale per completare il reparto. La sua capacità di inserimento e la forza atletica si sposerebbero perfettamente con il dinamismo richiesto nel . Duello cittadino : Anche l’Inter segue con estremo interesse l’evoluzione di Koné, rendendo la trattativa una vera e propria sfida tra le due sponde del Naviglio.

: Anche l’Inter segue con estremo interesse l’evoluzione di Koné, rendendo la trattativa una vera e propria sfida tra le due sponde del Naviglio. Strategia Sassuolo: Con i neroverdi storicamente bottega cara, il Milan punta a sfruttare gli ottimi rapporti con la dirigenza emiliana e il tesoretto derivante dalla qualificazione in Champions League per battere la concorrenza.

In attesa di capire quale club affonderà il colpo decisivo, Koné entra di diritto nella lista dei papabili per affiancare i grandi nomi già accostati al Diavolo, come Goretzka, nella rifondazione in mediana.