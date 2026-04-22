Gila Milan, futuro lontano dalla Lazio? I rossoneri lo seguono da mesi: ecco perché potrebbe rivelarsi un affare

Gila Milan, futuro lontano dalla Lazio? I rossoneri lo seguono da mesi, ma c’è anche la concorrenza: ecco perché potrebbe rivelarsi un affare secondo Pedullà

Il nome di Mario Gila, difensore centrale spagnolo della Lazio, torna con forza al centro delle dinamiche di mercato. Le recenti prestazioni del classe 2000 non sono passate inosservate e il suo futuro appare sempre più lontano da Roma, anche alla luce della situazione contrattuale. Una notizia interessante in ottica calciomercato Milan.

A fare il punto è stato Alfredo Pedullà, esperto di mercato, intervenuto su Sportitalia. Il giornalista ha sottolineato come il rendimento del giocatore sia di altissimo livello, definendolo uno dei profili più interessanti nel suo ruolo: «All’interno di questo contesto c’è un gigante destinato a un futuro luminoso: non è passata inosservata l’ennesima prestazione da urlo di Mario Gila».

Il nodo principale riguarda il contratto del difensore, in scadenza tra poco più di un anno. Una situazione che complica i piani della Lazio e apre scenari concreti sul mercato speigando come «il vero peccato (per la Lazio) è che abbia un contratto in scadenza tra poco più di un anno, non essendoci margini per il rinnovo è normale che il valore del cartellino ne risentirà».

Tra i club interessati spicca il Milan, che secondo Pedullà segue il giocatore da tempo: «Chi prende Gila fa un affare, il Milan – come già svelato – ci pensa da mesi» ha detto il giornalista. Negli ultimi giorni, inoltre, si sarebbe mosso anche l’Atletico Madrid, segnale di un interesse sempre più concreto attorno al difensore.

Pedullà ha poi descritto le caratteristiche del giocatore: «Se vuoi un difensore forte, tecnico, dal grande fisico e dal rendimento strepitoso, sai dove rivolgerti», sottolineando come il suo profilo sia tra i più completi nel panorama europeo.

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