Calciomercato
Grimaldo e il Milan: tutta la verità sul possibile colpo low cost del Diavolo
Grimaldo è stato accostato al Milan negli ultimi giorni: Matteo Moretto smentisce i contatti tra i rossoneri e il calciatore
Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sulla stampa spagnola riguardo a un forte interesse del Milan per Alejandro Grimaldo, arrivano importanti precisazioni sul fronte del mercato rossonero. L’esperto di trasferimenti Matteo Moretto, intervenendo sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto chiarezza sulla posizione del club di via Aldo Rossi nei confronti dell’esterno del Bayer Leverkusen. Nonostante il valore assoluto del calciatore, ad oggi non risulterebbero chiamate ufficiali o contatti diretti tra la dirigenza milanista e l’entourage del terzino spagnolo.
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Grimaldo e il prezzo di uscita: occasione per il 2026
Il profilo di Grimaldo rimane comunque uno dei più interessanti nel panorama europeo per diverse ragioni tattiche ed economiche:
- Parametri del Colpo: Il giocatore, 30 anni, ha un contratto in scadenza con le “Aspirine” nel 2027. Questa situazione contrattuale permetterebbe di prelevarlo per una cifra modesta, rendendolo un potenziale “affare” per chi cerca qualità tecnica immediata.
- Priorità Spagna: Nonostante i rumors su un presunto accordo con il Besiktas (seccamente smentito), la volontà di Grimaldo sarebbe quella di tornare in patria. Diversi top club della Liga lo stanno monitorando da vicino per riportarlo in Spagna nella prossima sessione estiva.
- Identikit per Allegri: Sebbene il Milan non abbia ancora affondato il colpo, il profilo dell’esterno mancino incarnerebbe perfettamente quel “quinto” di qualità chiesto da Massimiliano Allegri per dare imprevedibilità alla manovra rossonera.
Mentre il Milan resta concentrato sul campo per blindare il secondo posto nella sfida contro la Juventus, il nome di Grimaldo rimane sullo sfondo come una suggestione tecnica di alto livello, sebbene la pista spagnola sembri al momento quella più calda per il futuro del laterale del Leverkusen.