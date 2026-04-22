Mercato Milan, retroscena Thuram: Moncada poteva portarlo a Milanello! La ricostruzione e cosa è successo

Mercato Milan, incredibile retroscena Thuram: il centrocampista della Juve è stato vicinissino ai rossoneri nel 2024

Il calciomercato è fatto di incroci e decisioni che possono cambiare il destino delle stagioni. Secondo quanto rivelato da Gazzetta.it, nell’estate del 2024 il nome di Khéphren Thuram è stato vicinissimo a tingersi di rossonero. Il responsabile dell’area tecnica, Geoffrey Moncada, aveva sponsorizzato con forza l’acquisto del centrocampista francese, vedendo in lui le caratteristiche ideali per la mediana del futuro. Tuttavia, il Milan scelse di non affondare il colpo definitivo, decidendo di virare con decisione su Youssouf Fofana.

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La decisione di puntare su Fofana ha aperto la strada ai rivali storici:

Il sorpasso bianconero : Una volta svanito l’interesse concreto del Milan, la Juventus ne ha approfittato per chiudere rapidamente l’affare con il Nizza, portando il fratello d’arte a Torino.

: Una volta svanito l’interesse concreto del Milan, la ne ha approfittato per chiudere rapidamente l’affare con il Nizza, portando il fratello d’arte a Torino. L’eredità di Fofana : Sebbene Thuram rappresentasse una grande opportunità, la scelta di Fofana si è rivelata comunque centrale per gli equilibri di Massimiliano Allegri , che oggi considera il francese un perno insostituibile (come dimostrato dal rapido recupero per la sfida contro la Juve di domenica).

: Sebbene Thuram rappresentasse una grande opportunità, la scelta di Fofana si è rivelata comunque centrale per gli equilibri di , che oggi considera il francese un perno insostituibile (come dimostrato dal rapido recupero per la sfida contro la Juve di domenica). Rimpianto o Strategia?: A distanza di due anni, il rendimento di entrambi i giocatori continua a far discutere gli addetti ai lavori, specialmente in vista del confronto diretto a San Siro del 26 aprile.

Questo retroscena aggiunge ulteriore pepe alla sfida contro i bianconeri di Spalletti: in campo non ci sarà solo la lotta per la Champions, ma anche il confronto tra chi è arrivato e chi, per una scelta strategica, è rimasto solo un’idea nei faldoni di via Aldo Rossi.