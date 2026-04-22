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Calciomercato Milan, Allegri traccia l’identikit dell’attaccante. E intanto Lewandowski…
Calciomercato Milan, Allegri vuole un attaccante esperto e pronto all’uso: intanto summit con l’agente di Lewandowski
Il calciomercato Milan entra in una fase di analisi profonda mentre si attende il big match contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, l’agente di Robert Lewandowski è atteso a Milano per una serie di incontri che coinvolgeranno sia la dirigenza rossonera che quella bianconera. Sebbene il nome del polacco accenda le fantasie dei tifosi per il ciclo 2026/2027, l’ostacolo principale resta di natura economica: lo stipendio percepito dall’attaccante al Barcellona è attualmente considerato proibitivo per i parametri salariali fissati da via Aldo Rossi.
Calciomercato Milan, Lewandowski e la richiesta di Allegri: una punta pronta
Nonostante le difficoltà finanziarie, il profilo del centravanti polacco risponde perfettamente alle necessità tecniche espresse dall’allenatore:
- Identikit Allegri: Nei primi vertici di mercato con l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani e il DS Igli Tare, Massimiliano Allegri è stato categorico. Il tecnico livornese ha chiesto una punta esperta e pronta all’uso, capace di garantire gol immediati e leadership nello spogliatoio.
- Strategia Tare: Mentre si valutano profili più giovani come Vlahovic o Sorloth, la dirigenza non vuole precludersi la possibilità di un “colpo alla Ibrahimovic”, un veterano che possa elevare il livello della squadra in vista della prossima Champions League.
- Il fattore ingaggio: Il Milan cercherà di capire se ci sono margini per una spalmatura dello stipendio o se il polacco sia disposto a un sacrificio pur di misurarsi con la Serie A sotto la guida di un tecnico che lo stima profondamente.
Il weekend di San Siro, con la presenza dell’entourage di Lewandowski in tribuna, potrebbe fornire le prime risposte concrete sulla fattibilità di un’operazione che sposterebbe gli equilibri del campionato verso la Milano rossonera.