Calciomercato Milan, suggestione Stones a parametro zero? Cosa c’è di vero sul centrale del Manchester City

Calciomercato Milan, Stones lascerà il Manchester City a parametro zero: suggestione rossonera per la difesa?

Il mercato dei difensori centrali per il 2026/2027 si arricchisce di un nome che profuma di leggenda: John Stones. Il difensore inglese, colonna portante del Manchester City di Guardiola, lascerà l’Etihad a parametro zero il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Stones è stato ufficialmente offerto anche ai club italiani, e il Milan è tra le società che hanno acceso i radar su uno dei migliori interpreti al mondo del ruolo di “regista difensivo”.

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Calciomercato Milan, Stones e il dubbio fisico: l’incognita per Max

Nonostante il palmarès infinito e una qualità tecnica fuori dal comune, l’operazione Stones porta con sé riflessioni profonde che Igli Tare e Massimiliano Allegri stanno valutando con attenzione:

Playmaking dal basso : Stones è il prototipo del difensore moderno capace di costruire l’azione, un profilo che nel 3-5-2 di Allegri diventerebbe il vertice basso perfetto per innescare i quinti o verticalizzare verso il bomber (magari Vlahovic ).

: Stones è il prototipo del difensore moderno capace di costruire l’azione, un profilo che nel di Allegri diventerebbe il vertice basso perfetto per innescare i quinti o verticalizzare verso il bomber (magari ). La tenuta fisica : È l’ostacolo principale. Nella stagione 2025/2026 , Stones ha collezionato appena 15 presenze a causa di ripetuti infortuni muscolari e alla caviglia. I dubbi sulla sua integrità fisica spaventano i club interessati, considerando anche l’anagrafe (32 anni a maggio).

: È l’ostacolo principale. Nella stagione , Stones ha collezionato appena a causa di ripetuti infortuni muscolari e alla caviglia. I dubbi sulla sua integrità fisica spaventano i club interessati, considerando anche l’anagrafe (32 anni a maggio). Leader silenzioso: Stones porterebbe a Milanello quella mentalità vincente e quell’esperienza internazionale necessarie per guidare la crescita di Pavlovic e degli altri giovani della rosa.

Sebbene al momento Stones sia più una suggestione che una trattativa avanzata, l’idea di vederlo dirigere la difesa rossonera nella prossima Champions League stuzzica la fantasia dei vertici di via Aldo Rossi. Resta da capire se il Milan deciderà di rischiare su un campione dalla “cristallinità” nota o se preferirà puntare su profili più giovani e integri come Tiago Gabriel.