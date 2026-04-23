Leao Milan, sirene dalla Premier League e dalla Liga: quattro top club sul numero 10 rossonero

Leao Milan, il giornale inglese lancia l’indiscrezione: quattro top club europei sono pronti all’assalto prima del Mondiale

Il futuro di Rafael Leao al Milan non è mai stato così incerto. Dopo una stagione caratterizzata da troppi alti e bassi e da una condizione fisica non sempre ottimale, il club rossonero sembra aver cambiato marcia: per la prima volta, in via Aldo Rossi si respira una reale apertura all’ascolto di offerte per il talento portoghese. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la valutazione del cartellino si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di sterline (circa 70 milioni di euro), una cifra che ha immediatamente allertato le big del calcio europeo.

Sono quattro i club pronti a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni del numero 10: Manchester United, Manchester City, Liverpool e Real Madrid. L’obiettivo di queste società sarebbe quello di chiudere l’operazione prima dell’inizio del Mondiale 2026, per evitare che un exploit di Leao con la maglia del Portogallo possa far lievitare ulteriormente il prezzo o scatenare aste fuori controllo. Nonostante le voci di corridoio, il tabloid britannico smentisce categoricamente attriti tra il calciatore e Massimiliano Allegri, confermando inoltre che il ragazzo non è mai stato offerto al Barcellona.

Le strategie delle big: perché tutti vogliono Leao

Il calciomercato internazionale ruota attorno alla ricerca di esterni d’attacco capaci di spaccare le partite, e Leao risponde perfettamente all’identikit cercato dalle pretendenti.

Manchester United : Il tecnico Michael Carrick ha confermato la necessità di rinforzare le corsie esterne. L’assalto a Leao dipenderà però dalla qualificazione dei Red Devils alla prossima Champions League, fondamentale per garantire il budget necessario.

: Il tecnico ha confermato la necessità di rinforzare le corsie esterne. L’assalto a dipenderà però dalla qualificazione dei Red Devils alla prossima Champions League, fondamentale per garantire il budget necessario. Liverpool : Con l’addio di Mohamed Salah all’orizzonte, i Reds vedono nel portoghese l’erede ideale per dinamismo e capacità realizzativa.

: Con l’addio di Mohamed Salah all’orizzonte, i Reds vedono nel portoghese l’erede ideale per dinamismo e capacità realizzativa. Manchester City : La probabile partenza di Bernardo Silva costringerà Guardiola a ridisegnare l’attacco, e la versatilità di Leao è molto apprezzata dalla dirigenza dei Citizens.

: La probabile partenza di Bernardo Silva costringerà Guardiola a ridisegnare l’attacco, e la versatilità di è molto apprezzata dalla dirigenza dei Citizens. Real Madrid: Le Merengues puntano a un rinnovamento generazionale continuo, e l’innesto di un profilo come quello milanista completerebbe un reparto offensivo già stellare.

LE ULTIMISSIME DI CALCIOMERCATO IN CASA MILAN