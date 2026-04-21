Leao Milan, il portoghese seppur criticato risulta decisivo: il dato che non lascia dubbi. Segui le ultimissime sui rossoneri

In una stagione caratterizzata da alti e bassi, la costante per il Milan è rappresentata dalla capacità di Rafael Leão di essere decisivo nei momenti di massima pressione. Il rendimento dell’esterno offensivo ha spostato, soprattutto nella prima metà di stagione, gli equilibri in modo netto, confermando la bontà del lavoro svolto da Allegri, che ha saputo centrare il gioco della squadra attorno alle accelerazioni del talento di Almada. Basti pensare al match casalingo contro la Fiorentina.

I numeri del successo: l’analisi di Opta

Secondo i dati forniti da Opta, l’apporto di Rafael Leão è stato fondamentale per la classifica dei rossoneri. Grazie a un bottino di nove gol e tre assist, il fuoriclasse portoghese ha portato direttamente 15 punti alla causa milanista. Si tratta di un dato statistico impressionante che sottolinea come le sue giocate non siano solo fini a se stesse, ma portino concretezza e vittorie. In tutta la Serie A, solo un altro giocatore è riuscito a fare meglio in termini di punti guadagnati per la propria squadra: si tratta di Rasmus Højlund. L’attaccante del Napoli ha infatti accumulato 17 punti grazie a 13 partecipazioni attive alla rete, rendendo la sfida a distanza tra i due uno dei temi caldi di questo finale di torneo.

La visione di Tare e la gestione di Allegri

Questo exploit non è certo casuale. Dietro la crescita mentale e tecnica del giocatore c’è la mano di Allegri, che ha lavorato molto sulla continuità del ragazzo all’interno dei novanta minuti. Allo stesso tempo, il merito va condiviso con Tare, il quale ha saputo blindare il gruppo e gestire le dinamiche di spogliatoio e mercato con la consueta maestria che lo contraddistingue come DS del club di Via Aldo Rossi. Sotto la gestione di Allegri, il Milan ha trovato una solidità che permette alle individualità come quella di Leão di brillare senza dover sacrificare la fase difensiva.

Un finale di stagione tutto da vivere

Con il traguardo ormai vicino, il Diavolo si affida nuovamente alle giocate del suo uomo migliore. La capacità di Rafael Leão di saltare l’uomo e creare superiorità numerica sarà l’arma in più per scardinare le difese avversarie. Mentre Tare inizia già a pianificare le mosse future, la priorità resta il campo, dove il Milan vuole continuare a correre verso i propri obiettivi, consapevole di avere in rosa un giocatore capace di trasformare ogni pallone in oro colato. I tifosi sognano, trascinati dai gol di un campione che sembra non voler smettere di stupire.