Vlahovic e il rebus rinnovo: il Milan si inserisce? C’è uno spiraglio ancora aperto

Vlahovic, il rinnovo con la Juve torna prepotentemente in stallo: il Milan monitora la situazione pronto ad inserirsi

Calciomercato Milan: il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è diventato una vera e propria telenovela di mercato. Secondo quanto riportato da Marco Ramiccia su Milan Vibes, la situazione tra il centravanti serbo e il club bianconero è attualmente in una fase di stallo totale. L’agente dello storico numero 9, Darko Ristic, si sarebbe opposto fermamente alla proposta di rinnovo al ribasso avanzata dalla società torinese, preferendo lasciare la gestione della delicata questione nelle mani del padre del calciatore, Milos Vlahovic.

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In questo scenario di incertezza, il Milan osserva con estrema attenzione l’evolversi dei fatti:

Canali Aperti : Ristic starebbe mantenendo attivi diversi contatti con i top club europei per valutare un’uscita a parametro zero alla scadenza del contratto.

: Ristic starebbe mantenendo attivi diversi contatti con i top club europei per valutare un’uscita a alla scadenza del contratto. Strategia di Tare : La dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare , considera Vlahovic il profilo ideale per l’attacco del futuro, specialmente per la profonda stima che Massimiliano Allegri nutre nei confronti del giocatore.

: La dirigenza rossonera, guidata da , considera Vlahovic il profilo ideale per l’attacco del futuro, specialmente per la profonda stima che nutre nei confronti del giocatore. Sfida di San Siro: Il destino vuole che domenica sera, proprio a San Siro, il Milan affronti la Juventus in un big match decisivo per la Champions, con Vlahovic che potrebbe rientrare tra i convocati proprio contro i suoi possibili futuri compagni.

Mentre la Juventus cerca di mediare tra le pretese economiche e la necessità di abbassare il monte ingaggi, il Milan resta alla finestra, pronto a pareggiare l’offerta bianconera puntando su un progetto tecnico che metta il serbo al centro della scena.