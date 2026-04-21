Mercato Milan, sirene arabe per Rabiot? I rossoneri hanno già deciso. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il finale di stagione in casa Milan si accende non solo per gli obiettivi sul campo, ma anche per le insistenti voci di calciomercato. Al centro dei riflettori c’è Adrien Rabiot. Arrivato a parametro zero nella scorsa sessione estiva, l’ex Marsiglia e Juventus si è imposto come il vero pilastro della mediana di Massimiliano Allegri.

Un rendimento da top player: i numeri di Rabiot

Limitarsi a guardare i tabellini sarebbe ingeneroso. Sebbene i numeri parlino di 6 gol e 4 assist decisivi, l’apporto del “Duca” va ben oltre. Il francese ha garantito ai rossoneri una leadership silenziosa e un equilibrio tattico fondamentale, diventando l’interprete perfetto delle idee di calcio di Allegri. Tra tutti gli acquisti avallati da Igli Tare, Rabiot è indiscutibilmente quello che ha avuto l’impatto più devastante, superando per distacco ogni altro innesto della scorsa estate.

La maxi offerta dall’Arabia Saudita

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni giornalistiche (Fonte: News Calcio), un intermediario avrebbe recapitato al calciatore una proposta economica da capogiro proveniente dalla Saudi Pro League. Si parla di un ingaggio pari a tre volte l’attuale stipendio percepito a Milano, che ammonta a 9,2 milioni di euro lordi. Una cifra astronomica che farebbe vacillare chiunque, ma che per ora non sembra scuotere la serenità del numero 25 del Diavolo.

Priorità al Milan e alla Nazionale

Nonostante l’entourage del calciatore abbia preso nota della ricca offerta, la volontà di Adrien Rabiot appare chiara. La testa del mediano è proiettata esclusivamente sul rush finale con la maglia del club meneghino e sulla preparazione per il prossimo Mondiale con la Francia. Per Tare e la dirigenza di via Aldo Rossi, blindare il francese sarà la priorità assoluta, poiché privarsi oggi di un elemento così integrato nel sistema di Allegri rappresenterebbe un rischio tecnico troppo elevato per le ambizioni future della società.